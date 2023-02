Os “terroristas nazis”, os “ataques nazis”, os “neonazis” e uma novidade: duas horas do monólogo de Putin resumidas em pontos

Faltam três dias para o primeiro aniversário do início da guerra na Ucrânia. Uma “operação especial”, nas palavras do presidente russo, Vladimir Putin, que foi “desencadeada pelo Ocidente”. No seu discurso do Estado da Nação, escassearam novidades e a maior surpresa foi a suspensão do acordo nuclear que a Rússia celebrou com os Estados Unidos há mais de uma década. Dos “neonazis ucranianos” à “degradação dos valores”, Putin falou durante quase duas horas. Este texto pretende resumi-las.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler