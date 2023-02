“Discurso de Putin foi valente seca, atirando culpas para desviar a atenção da carnificina que ocorre na Ucrânia, vendendo banha da cobra”

Putin “atira as culpas de todos os males para cima da Nato e prometer tudo ao povo, promessas para tentar desviar a atenção do principal, que é a carnificina que está a ocorrer na Ucrânia", diz o comentador da SIC, José Milhazes, na análise ao discurso do Presidente da Rússia.

“Em relação à parte ocidental, claro que ele tem também que vender a banha da cobra”, sublinha José Milhazes.

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, criticou as nações ocidentais num longo discurso, acusando-as de fomentar conflitos. Quando faltam três dias para assinalar o primeiro ano do início da guerra na Ucrânia, o Presidente russo avalia os progressos da campanha militar e a situação internacional, no discurso do estado da nação.

Putin garantiu que a Rússia alcançará os seus objetivos na Ucrânia "passo a passo", ao mesmo tempo que descreveu o momento que o país vive como "difícil".



"Para garantir a segurança do nosso país, para eliminar a ameaça representada pelo regime neonazi que surgiu na Ucrânia após o golpe de 2014, foi decidido realizar uma operação militar especial. Passo a passo, com cuidado e consistentemente, alcançaremos as tarefas que estamos enfrentando", disse Putin, no seu discurso sobre o Estado da Nação perante as câmaras do Parlamento.