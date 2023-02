Diamantes russos ficaram até agora de fora das sanções ocidentais. Porquê? Numa palavra a resposta é: Antuérpia

Alrosa, uma empresa com participação estatal, coloca no mercado 90% dos diamantes russos. E não é coisa pouca, tendo em conta que a Rússia produz cerca de 30% da oferta mundial de diamantes. No país, o mercado até pode ser considerado pequeno, já que as reservas de petróleo e gás natural depositam bastantes mais rublos nos cofres de Moscovo, mas o negócio continua a ter um impacto significativo nas contas russas. Então por que escaparam às sanções da União Europeia os diamantes provenientes da Rússia durante tanto tempo? A Ucrânia vinha a pressionar o coletivo europeu para que interrompesse a importação de diamantes brutos russos, já que o comércio enriquece a Alrosa, e até o o primeiro-ministro belga, Alexander De Croo, já tinha admitido que aqueles recursos naturais são, afinal, verdadeiros “diamantes de sangue”.

