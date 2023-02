“A propaganda russa funciona e o regime de Putin é muito mais estável do que algumas pessoas gostariam de acreditar”

A “cultura da morte” marcou a era de liderança nazi na Alemanha, mas também o Estalinismo, e agora irrompeu por todos os aspetos que moldam a mentalidade coletiva russa. Dina Khapaeva, socióloga russa que leciona na Escola de Línguas Modernas do Instituto de Tecnologia da Geórgia, dedicou à Federação Russa duas obras sobre o culto da morte sem barreiras, da cultura popular à política. Em entrevista ao Expresso, a investigadora reflete sobre a carência de lógica e de coerência dos ideólogos do Kremlin, que, com um vazio de ideias, recorrem à reciclagem de ideias antigas. Do neomedievalismo à re-Estalinização, por que funciona então a propaganda russa? Dina Khapaeva recorre ao “fatalismo russo”, tornado “clichê” para resolver o enigma de difícil resposta.

