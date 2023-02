Ucrânia: armas modernas contra ataques em massa

A forma como, a meio de janeiro, as tropas regulares russas e os mercenários do Grupo Wagner conquistaram Soledar, nos arredores de Bakhmut, pode ser um balão de ensaio. Às barragens de artilharia juntaram-se novas táticas de infantaria, com uso de tropas de choque pesadamente armadas (com lança-foguetes de carga termobárica), forçando o contacto com as trincheiras ucranianas e abrindo caminho a vagas de assalto de infantaria. Tática eficaz, mas mortífera, que o comando russo espera compensar com novas mobilizações.

As tropas russas têm fortificado a linha da frente (800 quilómetros, de Kherson a Zaporíjia, Bakhmut, Kreminna e Belgorod), cavando mais trincheiras e instalando campos de minas e obstáculos anticarro, desde valas a dentes de dragão (blocos de cimento enterrados em xadrez). Isso torna mais difíceis as tentativas ucranianas de retomar território uma vez passada a rasputitsa, a época dos lamaçais.