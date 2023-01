São vários os obstáculos à recuperação da Crimeia, mas criar pressão pode ajudar a Ucrânia

“Com as armas certas, a Ucrânia consegue impedir um avanço significativo russo em quase qualquer parte do campo de batalha. Mas, mais do que isso, a Ucrânia consegue recuperar a Crimeia este ano”, escreveu o tenente-general Ben Hodges, militar americano na reserva, no diário britânico “The Telegraph”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler