Exército russo e Grupo Wagner numa batalha paralela: putinismo antielite, o afastamento de Prigozhin e mudanças de tática

Em tempo de guerra, a luta pelo poder na Rússia também se faz entre as forças do exército regular e o grupo privado Wagner. As mudanças recentes nas estruturas militares russas estão a ser interpretadas como um afastamento de Yevgeny Prigozhin, líder da organização paramilitar, que era aliado de longa data do Presidente Vladimir Putin.

