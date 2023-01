Leopard 2: aval dos Estados Unidos vence hesitação de Olaf Scholz em enviar tanques para a Ucrânia

Cooperação próxima e coordenação são princípios da relação com os parceiros internacionais. Foram estas as palavras usadas pelo chanceler alemão, quarta-feira durante o período de perguntas das bancadas do Parlamento federal a seguir ao anúncio mais importante daquela manhã: os alemães vão enviar 14 tanques Leopard 2 para a Ucrânia, desbloqueando, de caminho, o envio de peças de artilharia pesada semelhantes por outros países. Dada a luz verde que era aguardada com impaciência pelos aliados, o objetivo concentra-se agora na formação de dois batalhões pelos países europeus, cada um com 40 tanques de batalha Leopard 2.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler