Quem era Denys Monastyrsky, o ministro do Interior ucraniano que trazia notícias tristes e morreu num desastre de helicóptero?

Denys Anatoliiovych Monastyrsky tinha 42 anos e morreu num desastre de helicóptero, a caminho da linha da frente no leste da Ucrânia. Era ministro do Interior e ia visitar soldados, anunciou Kyrylo Tymoshenko, do gabinete do Presidente.

Monastyrsky era próximo de Volodymyr Zelensky e uma cara reconhecível no país, não pelos melhores motivos: costumava ir à televisão anunciar os números de mortos causados pela invasão russa, quase diariamente. O acidente em que morreu vitimou 18 pessoas, duas delas crianças, já que o aparelho se despenhou num jardim de infância.

Nascido em 1980 na cidade de Khmelnytskyi, no oeste da Ucrânia, ainda cidadão da União Soviética, Monastyrsky formou-se em Direito e Administração Pública na Universidade Khmelnytskyi de Administração e prosseguiu os estudos no Instituto Koretsky de Direito da Academia Nacional de Ciências da Ucrânia. Doutorou-se nesta área e, em 2007, iniciou carreira como advogado.

Entre 2014 e 2019, Monastyrsky trabalhou como consultor de Anton Herashchenko, ex-vice-ministro do Interior. Nesse ano foi recrutado pela equipa de candidatura de Zelensky como especialista em assuntos jurídicos.

Acabou por entrar na política pelas mãos do partido de Zelensky, Servos do Povo, hoje no poder com maioria absoluta. O Presidente foi empossado a 20 de maio de 2019 e Monastyrsky entrou no Parlamento nesse ano, tornando-se chefe do Comité Parlamentar de Assuntos Legais.

Deputado produtivo

Segundo uma análise da Chesno, organização pela transparência do processo legislativo na Ucrânia, Monastyrsky foi um dos deputados com mais iniciativa legislativa.

Depois de Arsen Avakov, então ministro do Interior, ter renunciado ao cargo (o que críticos de Zelensky disseram ter acontecido por pressão do Presidente, que queria pessoas da sua cor política em todos os principais cargos), foi Monastyrsky o escolhido para a pasta.

Estava no cargo há pouco mais de seis meses quando a Rússia invadiu a Ucrânia. A segurança interna do país estava nas suas mãos. Deu entrevistas à imprensa mundial, alertando continuamente para a “catástrofe humanitária” no seu país, destacando os desafios enfrentados pelos serviços de emergência da Ucrânia, que também são responsabilidade do Ministério do Interior.

Uma das suas companheiras no Parlamento, Mariia Mezentseva, disse, citada pela BBC, que a morte de Monastyrsky foi “uma tragédia para todos”. O ministro, diz, “estava sempre disponível, 24 horas por dia, sete dias por semana, para colegas, amigos e familiares. Era muito próximo do Presidente Zelensky, esteve com ele desde o primeiro dia da campanha presidencial e será sempre lembrado como pessoa brilhante, sorridente, amiga, patriótica, um funcionário público dedicado à Ucrânia”.

Com Monastyrsky, morreu o seu vice-ministro, Yevhen Yenin, e o secretário de Estado Yurii Lubkovych. Não há indício de que a queda do helicóptero tenha sido mais do que um acidente, mas testemunhas no local, que falaram com a BBC, disseram que, com as falhas de eletricidade e o tempo enevoado, é difícil ver os edifícios. Os helicópteros onde viajam membros do Governo voam muito baixo, o que pode explicar o desastre de hoje, dadas as condições atmosféricas.