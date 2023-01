O que está a acontecer em Soledar e porque é que isso importa? É reflexo do estado da guerra, "semelhante à I Guerra Mundial"

Fustigada por intensos combates, Soledar, uma cidade conhecida pelas minas de sal no leste da Ucrânia, é para onde os olhos do mundo se viram agora. É que, após uma série de derrotas russas desde o verão, a situação encaminha-se para a primeira vitória de Moscovo no Donbas em meses. E, de acordo com os analistas, apesar de a cidade não ser de grande vantagem tática para Moscovo, o que está em curso naquela área é de grande importância para os analistas militares. Stephen Ganyard, analista da ABC News, destaca que “a situação em Soledar mostra como, de certa forma, a guerra está num estado que lembra a Frente Ocidental na I Guerra Mundial”; uma guerra de trincheiras, muitas baixas e conquistas marginais. As dificuldades prendem-se com as condições extenuantes das Forças Armadas, mas também com o inverno húmido e frio, avesso a grandes avanços. O tipo de combates só deverá alterar-se nos próximos meses, com a melhoria do clima.

