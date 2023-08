Proposta (recusada) de Feijóo a Sánchez visou “adiar crise de liderança no PP” ou “preparar terreno para a oposição”?

Não chegou a uma hora a reunião desta quarta-feira entre o presidente do Partido Popular (PP, centro-direita), Alberto Núñez Feijóo, e o secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) e primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez. E a proposta que Feijóo, candidato indigitado pelo Rei Filipe VI para tentar formar governo, apresentou caiu em saco roto. Foi o próprio a reconhecê-lo numa conferência de imprensa após o encontro. “Pedro Sánchez prefere negociar com as minorias independentistas amnistias, referendos e desigualdade entre os espanhóis”, acusou, assegurando que continuará “a defender um grande acordo nacional para travar esta deriva, que prejudica Espanha e os seus cidadãos”.