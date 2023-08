Reunião entre Feijóo e Sánchez marcada para quarta-feira no Parlamento em Madrid

O líder do Partido Popular (PP) espanhol, Alberto Núñez Feijóo, e o primeiro-ministro em funções, Pedro Sánchez, vão reunir-se na quarta-feira às 10:00 (09:00 em Lisboa), no Parlamento, em Madrid, disseram à agência EFE fontes partidárias.

A reunião ocorre um dia depois de o líder do PP ter contactado Sánchez, através da rede social WhatsApp, solicitando uma reunião no quadro da ronda de contactos promovida por Feijóo no sentido de alcançar apoios para a eventual investidura como chefe do Governo de Espanha.

Fontes do PP afirmaram que, no primeiro contacto, Feijóo sugeriu a Sánchez uma “conversa telefónica” sobre o assunto.

Segundo fontes socialistas, o primeiro-ministro em funções e líder do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE) concordou com o contacto e propôs três datas, incluindo o dia de hoje, quarta-feira ou quinta-feira, deixando a marcação definitiva a cargo dos chefes de gabinete dos dois partidos.

Segundo a EFE, a data da reunião ficou então marcada para as 10:00 de quarta-feira (hora local) no Congresso dos Deputados (Parlamento espanhol).

Para o PP, o encontro entre os dois líderes é próprio da “normalidade democrática” e vai “marcar a agenda posterior às eleições do passado dia 23 de julho”, assim como a “atualidade” que antecede o debate da (eventual) tomada de posse marcado para 26 de setembro.

Feijóo já disse a Sánchez, durante a campanha eleitoral, que o PP e o PSOE deveriam trabalhar num modelo que “facilite a investidura ‘da lista’ mais votada”.

De acordo com as fontes do PP, a mesma posição vai ser comunicada por Feijóo a Sánchez na reunião de quarta-feira.

Já a porta-voz do PSOE, Pilar Alegría, confirmou na segunda-feira a disponibilidade para a reunião com Feijóo, mas reiterou que a investidura do líder do PP como primeiro-ministro pelo Parlamento está “condenada ao fracasso”, por falta do apoio maioritário dos deputados.

Feijóo inicia com Sánchez uma ronda de contactos com partidos com representação parlamentar, depois de ter sido indicado na semana passada pelo Rei de Espanha como candidato a primeiro-ministro a ser votado pelo plenário dos deputados.

O PP foi o partido mais votado nas eleições de 23 de julho, mas sem maioria absoluta, que também não consegue com o apoio dos partidos que até agora garantiram o voto a favor na investidura de Feijóo.

Para conseguir ser eleito primeiro-ministro, Feijóo teria de contar com a abstenção de deputados de esquerda ou de nacionalistas e separatistas.

O líder do PSOE disse na semana passada acreditar que tem condições para reunir os apoios parlamentares necessários para voltar a encabeçar o Governo de Espanha.

Sánchez disse que o PSOE acredita “ter condições para reunir os apoios parlamentares exigidos” para voltar a formar governo, “como ficou comprovado” a 17 de agosto, durante a eleição da presidência do Congresso dos Deputados, que ficou nas mãos dos socialistas.

O PSOE foi o segundo mais votado nas eleições de 23 de julho, mas tem mais apoios no Parlamento do que o PP, pelo que aspira a formar governo com os votos dos deputados de uma ‘geringonça’ de forças regionalistas, nacionalistas e independentistas.

Se a investidura de Feijóo como primeiro-ministro falhar, o Rei de Espanha poderá indicar ao Parlamento outro candidato ao cargo.