Acordo de governação arrancado a ferros ou novas eleições à vista em Espanha?

1 Quando haverá novo Governo?

Nunca antes do final de agosto. As Cortes Gerais, eleitas a 23 de julho, constituir-se-ão no próximo dia 17. A eleição de órgãos como a mesa pode dar indicação de acordos para a governação. No dia seguinte o rei pode iniciar audiências com os 11 partidos representados no Congresso dos Deputados. Não há data fixa para o começo ou o fim destas consultas. Filipe VI deverá, no final das mesmas, convidar para candidato à chefia do Governo a pessoa que considere reunir mais hipóteses de ser investido pela câmara baixa, o qual pode aceitar ou não. O chefe de Estado preside ainda, no prazo de 15 dias após a abertura das Cortes, à abertura solene da legislatura.

