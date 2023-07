Sánchez esfria caldeira política e vai de férias até à véspera da constituição das Cortes gerais

Impõe-se o sossego. Depois das turbulências causadas pelos resultados das eleições legislativas do 23-J em Espanha e a incerteza que esses resultados provocaram no horizonte político, chega a necessidade de reflexão. O presidente do Governo em funções, Pedro Sánchez, esfriou de propósito a fervente caldeira em que a política espanhola se converteu desde a noite de domingo, escapando dela para umas férias de pouco mais de duas semanas em Lanzarote, pedindo aos seus colaboradores que descansem também, e exigindo atenção permanente, mas discrição absoluta.