Eleições em Espanha: Puigdemont passou de “velho fantasma” a desbloqueador potencial, mas acordo com PSOE terá “consequências imprevisíveis”

Logo na noite eleitoral, assim que se percebeu que o Juntos pela Catalunha (JxCat) poderia ser a chave para uma nova investidura do atual primeiro-ministro, o partido independentista pôs-se em bicos de pés. “Não faremos de Pedro Sánchez presidente [do Governo] a troco de nada. A nossa prioridade é a Catalunha, não a governabilidade do Estado espanhol”, declarou Míriam Nogueras, deputada e porta-voz do JxCat no Congresso dos Deputados, a câmara baixa do Parlamento de Espanha.