Feijóo foi agradecer vitória nas eleições ao apóstolo Santiago, mas milagre para ser primeiro-ministro “já é inverosímil”

Alberto Núñez Feijóo não se dá por vencido. Afinal, foi o Partido Popular (PP, centro-direita) que ganhou as eleições legislativas de domingo. O problema é que o líder dos populares não dispõe de maioria para governar, sobretudo depois de o Vox (extrema-direita) ter sofrido uma hecatombe nas eleições. Após a recusa do Partido Nacionalista Basco, que nem sequer se mostrou disponível para se sentar à mesa para negociar, Feijóo insiste em falar com o Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda) com vista a um entendimento entre os “dois partidos de Estado”.

Isto apesar de ter feito uma campanha eleitoral assente na necessidade de varrer o ‘sanchismo’, ou seja, arredar Pedro Sánchez, primeiro-ministro em funções e secretário-geral do PSOE, do Palácio da Moncloa. O que se vai sabendo a partir da sede do Governo espanhol é que Sánchez não tem qualquer intenção de se reunir com Feijóo para negociar a investidura deste.