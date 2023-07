Espanha: UE expressa confiança na presidência europeia espanhola sem comentar eleições

A Comissão Europeia recusou hoje fazer qualquer comentário sobre o resultado das eleições legislativas de domingo em Espanha, mas salientou manter a confiança no bom decorrer da presidência semestral do Conselho da União Europeia (UE), exercida atualmente por Madrid.

Sobre a presidência semestral espanhola, e em declarações à agência espanhola EFE, um porta-voz do executivo comunitário reiterou a "confiança nas autoridades espanholas" para o exercício do mandato, até 31 de dezembro.

Sobre os resultados das eleições, a Comissão Europeia não teceu qualquer comentário.

Um porta-voz do Conselho Europeu, por seu lado, também salientou a confiança "no êxito da presidência rotativa".

As eleições de domingo em Espanha tiveram um resultado inconclusivo, com nenhum dos dois principais blocos a garantir uma maioria absoluta.

Os conservadores do Partido Popular (PP, direita) venceram as eleições, mas sem conseguir a maioria absoluta com o VOX (extrema-direita), segundo os resultados provisórios divulgados pelo Governo.

O PP, com 136 deputados, e o VOX, com 33, só conseguiram somar 169 deputados no parlamento, ficando a sete dos 176 necessários para a maioria absoluta.

O PSOE (socialistas, atualmente na liderança do Governo espanhol), com 122 deputados, e o Somar (extrema-esquerda), com 31, totalizaram 153 lugares no parlamento e poderão ter mais deputados do que a direita com os aliados da última legislatura.