PP e Vox: desavindos em campanha, mas “condenados a entender-se” após as eleições

Alberto Núñez Feijóo passou a campanha a tentar distanciar-se do Vox, apresentando o seu Partido Popular (PP, centro-direita) como “o único que pode trazer a mudança a Espanha”. O candidato a primeiro-ministro avisa que “com qualquer outra opção, permanece o sanchismo”. Ou seja, votar noutros partidos, incluindo no Vox (extrema-direita), significa que Pedro Sánchez, secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE, centro-esquerda), continuará a ser primeiro-ministro.

Neste apelo ao voto útil, Feijóo puxou pela “centralidade” na política, condição que descreveu como essencial para “garantir um Governo estável”, fugindo dos extremos, designadamente do Vox. Afinal, “só o PP defende um projeto moderado” e “o interesse geral”.