Recentralizar fundos de coesão dificulta o combate às disparidades, alerta presidente do Comité das Regiões da UE

O presidente do Comité das Regiões está preocupado com a possível redistribuição e recentralização dos fundos de coesão no quadro da atual proposta de revisão intercalar do orçamento de longo prazo da União Europeia (2021-2027). Vasco Alves Cordeiro considera que a proposta inclui “muitos aspetos positivos”, como o Mecanismo de Apoio à Ucrânia, mas alerta para as “consequências para os municípios e regiões”.

Após uma reunião bilateral com a presidente da Comissão Europeia, esta quarta-feira em Bruxelas, Cordeiro disse aos jornalistas ter manifestado junto de Ursula von der Leyen a sua “preocupação” com “as crescentes disparidades entre os nossos territórios” em termos de “objetivos de longo prazo da UE”, como a coesão económica e social e a sustentabilidade.

O Comité das Regiões, assembleia consultiva dos representantes locais e regionais da UE, iniciou o debate sobre o que é necessário fazer para “dar novo impulso à política de coesão”, disse ainda. E concretizou: “Com a Comissão Europeia, temos de avaliar de que forma esta política comunitária pode continuar a ser a política de investimento de longo prazo da UE, sendo, em simultâneo, suficientemente flexível para acudir às novas necessidades emergentes”.

Fazer acontecer a Europa nas cidades e regiões da UE

Entre as “preocupações” que transmitiu a Von der Leyen, Cordeiro destacou “o receio de que a política de coesão possa ser considerada algo dispensável”. Ora, remata: “Não, não é. E não é porque é a política de coesão que faz com que a Europa aconteça em cada uma das cidades e regiões da UE”.

O ex-presidente do governo regional açoriano (2012-20) está ainda inquieto com o que poderá vir a ser a política de coesão no pós-2027, “mesmo tendo em conta todos os desafios no atual contexto”. E esses desafios são o “alargamento” e “um conjunto de prioridades emergentes”, que requerem a “devida consideração” por parte das instituições europeias, do ponto de vista político e da afetação de fundos.