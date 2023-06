A caminho das eleições, Governo da Polónia “oscilará entre culpar a UE por todos os males e andar de mão estendida a pedir dinheiro”

Klaudia Radecka/NurPhoto/Getty Images

Com os olhos postos num terceiro mandato, o partido no poder insiste na fórmula de fazer frente a Bruxelas e agradar à bolsa eleitoral mais conservadora. Mas também tem conhecido dissabores: o órgão judicial da União Europeia confirmou a violação do Estado de direito pela Polónia e as ruas do país enchem-se com alguns dos maiores protestos em mais de 30 anos. As elites “parecem estar um pouco confusas” e contribuem para “uma deterioração da reputação do país”, avalia um politólogo polaco ao Expresso