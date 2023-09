Procuradores estimam que julgamento de tentativa de fraude eleitoral na Geórgia dure quatro meses

Os procuradores norte-americanos do caso de tentativa de subversão das eleições na Geórgia, que envolve o antigo Presidente norte-americano Donald Trump, estimaram esta quarta-feira que o julgamento deverá demorar quatro meses. A estimativa do procurador especial Nathan Wade foi feita durante uma audiência hoje perante o juiz do Tribunal Superior do Condado de Fulton, Scott McAfee, sobre os pedidos de dois dos acusados de serem julgados separadamente.

A audiência foi transmitida em direto pela televisão e pelo canal do juiz no YouTube, o que revela uma diferença acentuada em relação aos outros três processos criminais contra Trump, em que as câmaras não foram autorizadas a entrar na sala de audiências durante os procedimentos. Wade disse que a duração estimada do julgamento não incluía a seleção do júri e que o Estado iria chamar mais de 150 testemunhas.

No mês passado, a procuradora do distrito de Fulton, Fani Willis, utilizou a lei estatal contra a extorsão de fundos para obter uma acusação abrangente de 41 elementos e disse que pretende julgar 19 arguidos em conjunto, um desafio complexo.

Todos os suspeitos alegaram inocência. Alguns dos acusados já estão a tentar acelerar o processo, alguns estão a tentar separar-se do caso de alegada conspiração e outros estão a tentar transferir as acusações para um tribunal federal.

Os advogados Kenneth Chesebro e Sidney Powell apresentaram pedidos de julgamento rápido e isolado, o que significa que os seus julgamentos teriam de começar no início de novembro. Por seu turno, Trump pediu para ser julgado à parte de qualquer pessoa que apresente um pedido de julgamento rápido.

Depois de Chesebro ter apresentado um pedido de julgamento rápido pouco mais de uma semana após o anúncio da acusação, Willis pediu que fosse marcada uma data de julgamento para 23 de outubro para todos os 19 arguidos. Mas o juiz marcou para esse dia apenas o início do julgamento de Chesebro.

Entretanto, o chefe de gabinete da Casa Branca de Trump, Mark Meadows, esteve no tribunal federal na semana passada, argumentando que estava a agir na sua qualidade de funcionário federal e que o seu caso devia ser ouvido por um juiz federal. Quatro outros arguidos que também estão a tentar transferir os seus casos para o tribunal federal têm audiências marcadas com Jones no final deste mês. Após estes pedidos estarem respondidos, seguir-se-á a seleção do júri, um processo que poderá demorar várias semanas.

Na terça-feira, a equipa da acusação pediu ao juiz que autorizasse a utilização de um questionário que os potenciais jurados teriam de preencher antes de se apresentarem para a seleção, o que "facilitará e simplificará o processo de seleção do júri em muitos aspetos".