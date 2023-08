Vivek Ramaswamy, o candidato republicano “mais trumpista do que Trump”

Sempre que se chega a este momento do calendário eleitoral, a pouco mais de um ano das presidenciais americanas, joga-se forte num favorito à nomeação partidária - republicana ou democrata. As casas de apostas em Las Vegas demonstram isso mesmo.

Desta vez, porém, com Joe Biden na Casa Branca, a esquerda tem o seu candidato natural. À direita, o ex-inquilino principal daquela residência, Donald Trump, é o claro favorito segundo as sondagens, mesmo enfrentando quatro julgamentos, três deles já com data marcada - 4 de março em Washington D.C. (tentativa de golpe de Estado), 25 de março em Nova Iorque (pagamento de um suborno a uma atriz pornográfica) e 4 de maio na Florida (retenção ilegal de documentos ultra-secretos).