Entrevista de Trump no Twitter teve mais de 80 milhões de visualizações nas primeiras horas

A entrevista de Donald Trump na rede social X, ex-Twitter, obteve 80,1 milhões de visualizações nas primeiras duas horas, tendo sido lançada cinco minutos antes do debate entre candidatos republicanos, ao qual Trump faltou.

Pré-gravada pelo apresentador Tucker Carlson na propriedade de Trump em Bedminster, a entrevista durou cerca de 47 minutos e foi programada para ofuscar o primeiro debate entre candidatos republicanos, que decorreu ao mesmo tempo em Milwaukee.

Mas a conversa não gerou manchetes e uma análise das emissões televisivas e da cobertura 'online' nos maiores meios de comunicação social mostrou que a atenção foi dedicada ao debate entre candidatos republicanos.

Trump tocou nos principais temas da sua campanha e criticou as quatro acusações criminais de que é alvo, mas não fez muitas declarações inéditas que gerassem notícias.

No entanto, o volume elevado de impressões (o número de vezes que o conteúdo foi exibido no feed) reportado pela plataforma de Elon Musk gerou entusiasmo entre os apoiantes de Trump, que encheram a rede social de "memes" e comentários positivos.

Carl DeMaio, chairman da Reform California, escreveu que é inútil esperar pelos números da audiência televisiva do debate porque "Trump-Tucker esmagaram a concorrência".

O comentador conservador Benny Johnson, chefe criativo da Turning Points USA e ex-funcionário de Carlson, classificou a entrevista de "histórica" e publicou um vídeo com alegações de que a liderança da Fox News proibiu a cobertura da mesma.

"A Fox News devia considerar mudar o debate para uma noite diferente, em que (...) Trump e Tucker Carlson não estejam a lançar uma entrevista juntos", escreveu também a ativista de extrema-direita Brigitte Gabriel, fundadora do American Congress for Truth.

"Estar em competição direta com dois dos mais populares patriotas vivos da América não é uma receita para fortes audiências televisivas", acrescentou.

O estratega de direita Colton Duncan partilhou uma fotografia de Kari Lake, candidata derrotada a governadora do Arizona, sentada na audiência do debate republicano mas a ver a entrevista de Trump no telemóvel.

E na Newsmax, concorrente da Fox News à direita, a atenção foi dedicada às declarações de Trump na entrevista, quando o ex-Presidente disse que os democratas vão "tentar roubar a eleição outra vez" e são "animais selvagens". A mesma atenção não foi devotada na OANN, One America News Network, outra concorrente da Fox News.

Na NewsNation, CBS News, PBS News Hour, New York Times, MSNBC, Washington Post, LA Times, radio NPR e outros meios proeminentes, o destaque foi para o debate republicano, com pouca atenção dada à entrevista de Trump a Carlson.

O ex-Presidente disse ao apresentador que faltou ao debate porque não achou necessário passar duas horas a falar com outros candidatos que estão muito abaixo em termos de intenções de votos.

Trump lidera com grande distância as sondagens para as primárias republicanas, que arrancam em janeiro e vão determinar quem se irá bater pela presidência em novembro de 2024. A plataforma FiveThirtyEight dá-lhe 52,1% das intenções de voto, seguido de Ron DeSantis com 15,2%.

O ex-Presidente Donald Trump deverá entregar-se hoje às autoridades da Geórgia, naquela que é a quarta acusação criminal que enfrenta.