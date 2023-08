Biden venceu por (muito) pouco em 2020. Em 2024, as contas vão ser ainda mais difíceis - e parte do perigo vem de fogo “amigo”

KEVIN WURM/REUTERS

Joe Biden não é um forte “recandidato” à presidência dos Estados Unidos. É só a única pessoa que parece ter alguma hipótese de evitar um regresso de Trump à Casa Branca. Nos últimos meses, novas ameaças assomaram-se no caminho do atual Presidente dos EUA - e nenhuma delas é (oficialmente) encabeçada por rivais declarados. Do lado d'Os Verdes existe Cornel West, um forte nome da esquerda que pode ir buscar votos aos mais jovens; do outro o movimento No Labels que propõe lançar um candidato “verdadeiramente moderado”. Mas não é já Biden um moderado? Será o No Labels a versão republicana de um cavalo de Tróia?