Donald Trump: “reality show” segue nos próximos meses e com desfecho indefinido

Nem o estado do New Hampshire, cujo norte é conhecido como Sibéria americana, escapa ao verão tórrido. Donald Trump queixou-se disso na terça-feira, quando, durante um comício num ginásio da vila de Windham, alertou “as pessoas do ar condicionado”. “Estão 110 graus [43 Celsius] e mal se pode estar aqui”, disse o ex-Presidente dos EUA e de novo candidato à Casa Branca, antes de mais um discurso inflamado.

O suor que lhe escorria do rosto empapava o fato azul e a gravata vermelha, uma espécie de farda oficial desde que começaram as aparições em tribunal em março.