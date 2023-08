Justiça é balão de oxigénio e portas da Casa Branca poderão reabrir-se para Donald Trump

A semana que termina ofereceu uma amostra do que será, provavelmente, a política americana até novembro de 2024, altura em que se realizam eleições presidenciais. Após a terceira acusação formal contra Donald Trump, tornou-se claro que, caso o ex-Presidente dos Estados Unidos continue a liderar as intenções de voto para as primárias do Partido Republicano, a campanha tornar-se-á, porventura, no maior reality-show de que há memória.

“Trump é o político mais preparado para circular nesse tipo de terreno”, diz ao Expresso Robert Thompson, professor na Universidade de Syracuse, onde dirige o Centro Bleir de Televisão e Cultura Popular. Alude ao programa “The Apprentice”, protagonizado pelo magnata e que, no início deste século, bateu recordes de audiência explorando aquele formato televisivo.