As acusações ao ex-Presidente: foram os trumpistas que entregaram Trump

As 45 páginas da acusação contra Donald Trump, sobre a alegada tentativa de corromper os resultados eleitorais das presidenciais de 2020, descrevem um plano para “conspirar e defraudar os Estados Unidos”, “pressionar” adversários, “conspirar contra os direitos dos americanos” e “obstruir um ato oficial”. Todas as testemunhas ouvidas pelo procurador especial designado, Jack Smith, são republicanos afetos ao ex-Presidente dos Estados Unidos, indivíduos que estiveram ao seu lado durante as várias polémicas que marcaram a anterior administração.

Dos protestos em Charlottesville, onde Trump afirmou haver “gente boa” nos grupos racistas e neonazis, passando pelas duas tentativas de destituição, todos colaboraram. Entre eles figuram o ex-vice-presidente Mike Pence e Rudy Giuliani, antigo advogado pessoal de Trump, interrogados durante mais de oito horas. “Nem coluna de opinião de ‘The New York Times’ nem relatos de um democrata. É a denúncia contra um autocrata conduzida por um grupo de crentes”, diz ao Expresso o antigo senador republicano Gordon Humphrey.