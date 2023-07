Ex-chefe da polícia condenado por conspiração no ataque ao Capitólio dos EUA

Um ex-chefe de polícia da Califórnia foi condenado, na quinta-feira, por participar no ataque em 2021 ao Capitólio dos EUA e conspirar para impedir o Congresso de certificar a vitória eleitoral do presidente Joe Biden em 2020.

O tribunal federal de Washington condenou Alan Hostetter, um ativista de direita e crítico das restrições da covid-19, por criar teorias da conspiração sobre o assalto de 06 de janeiro de 2021, alegando que a vitória eleitoral de 2020 foi roubada ao ex-presidente Donald Trump.,

O ativista, ao tribunal, apresentou-se como uma vítima da corrupção do FBI e minimizou a violência no Capitólio, referindo-se ao incidente como "basicamente o equivalente a um ataque de raiva de três horas".

O juiz distrital dos EUA, Royce Lamberth, disse a Alan Hostetter que nenhuma pessoa razoável - muito menos um policial veterano - acredita ser legal usar a violência da multidão para obstruir o Congresso.

"A crença de que as suas ações são para um bem maior não nega a consciência de transgressão", disse o juiz.

Mais de 1.000 pessoas foram acusadas de crimes federais relacionados com o assalto ao motim do Capitólio. Cerca de 100 foram condenados após julgamentos por juízes ou júris e mais de 600 declararam-se culpados, segundo a Associated Press.