Quem são as mulheres mais ricas dos Estados Unidos com menos de 40 anos? A lista da Forbes

Aos 25 anos, Kylie Jenner é a mais jovem no ranking pelo sexto ano consecutivo. A estrela de reality show e empresária da área da cosmética ocupa o 38.º lugar, com um património de 680 milhões de dólares. Há apenas mais uma mulher na lista na casa dos 20 anos: Lucy Guo tem 28, estudou ciência da computação e destaca-se na área da inteligência artificial.

Alcançar o sucesso normalmente exige tempo. Para estas 11 mulheres, não foi preciso muito: têm menos de 40 anos e estão entre as 100 empresárias, artistas e executivas mais ricas dos Estados Unidos, segundo uma lista com 100 nomes divulgada pela revista “Forbes” .

Kylie Jenner

Começou a carreira no programa da família Kardashian, “Keeping Up with the Kardashians”, que durou 20 temporadas. A mais nova do clã criou a empresa Kylie Cosmetics em 2015 e conta com 392 milhões de seguidores apenas no Instagram.

Lucy Guo

Em abril do ano passado, fundou a Passes – uma “plataforma web3 para criadores”, que é concorrente do Patreon. A maior parte da fortuna provém da participação de quase 6% que detém na empresa de inteligência artificial Scale AI – empresa que cofundou com Alexandr Wang em 2016 e de onde saiu em 2018.

Taylor Swift