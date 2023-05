Invasor do Capitólio, que se sentou na secretária de Pelosi com os pés na mesa, condenado a quatro anos e meio de prisão

Richard 'Bigo' Barnett, apoiante de Donald Trump e mobilizador da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021, já considerado culpado por oito crimes por um tribunal de Washington em janeiro, foi esta quarta-feira condenado a quatro anos e meio de prisão.

O protagonista da foto que correu mundo na altura e se tornou na imagem de marca da invasão do Congresso norte-americano - em que Richard 'Bigo' Barnett aparece sentado na cadeira de Nancy Pelosi, com os pés em cima da mesa, como se fosse tudo dele, numa imagem da agência France-Presse (AFP) - alegou no julgamento que na altura só estava à procura de uma casa de banho dentro do Capitólio onde entrou por uma janela, e por acaso foi parar ao gabinete da congressista.

O facto é que na altura o invasor do Congresso norte-americano, e que mobilizou milhares de apoiantes de Trump, deixoiu um recado ofensivo à congressista em cima da sua secretária, enfatizando que: “Nancy, sua cadela, Bigo esteve aqui”. No julgamento, o homem do estado de Arkansas deixou poucos sinais de arrependimento, dizendo ter sido “levado pela corrente”.

Os juízes consideraram, por unanimidade, Richard 'Bigo' Barnett culpado de todas as oito acusações que enfrentava, após uma sessão de duas horas. Os promotores pediam uma sentença de mais de sete anos., mas o juíz do Tribunal Federal do Distrito de Columbia, Christopher Cooper, acabou por decretar pena de prisão de 54 meses.

Segundo a NBC, o invasor do Capitólio tenciona pedir liberdade condicional, tendo declarado que “querem que eu tenha remorsos por coisas que não fiz”.