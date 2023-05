Biden Vs. Trump: Um duelo pouco excitante para os eleitores mais jovens

O anúncio da recandidatura de Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos, terça-feira, foi porventura o último passo em direção a novo confronto entre o Presidente democrata e Donald Trump, claro favorito nas primárias do Partido Republicano para as presidenciais do próximo ano. As sondagens indicam, no entanto, que perto de 70% dos americanos rejeitam a sequela.

“A sociedade habituou-se, constantemente, a novas formas de entretenimento. Uma repetição do duelo não é excitante, em especial para os mais novos”, diz ao Expresso Robert Thompson, diretor do Centro Bleir de Televisão e Cultura Popular, na Universidade de Syracuse. Seja como for, as cartas estão na mesa.