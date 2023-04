“Velho” e impopular, Biden avança com recandidatura na próxima semana

A maioria do eleitorado democrata prefere que Joe Biden não avance com uma recandidatura, segundo uma sondagem publicada esta sexta-feira pela Associated Press (AP) e a Universidade de Chicago. Contrariando esse desejo, o chefe de Estado americano deverá anunciar uma nova corrida presidencial na terça-feira.

“Citam a idade como a razão principal. Dizem que está velho”, afirma ao Expresso Kitty Kurth, uma conselheira veterana do Partido Democrata. “Além disso, aparentam indicar que a alegada fragilidade de Biden torna-o refém da ala esquerda do Partido, um setor conotado com elites que, supostamente, desprezam o cidadão comum. Julgo que essa observação será pouco válida, olhe-se, por exemplo, para a taxa de desemprego historicamente baixa ou para o desempenho nas intercalares do ano passado. O pior é que certos rótulos, por vezes, custam a sair”.