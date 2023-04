Minneapolis paga 9 milhões de dólares em indemnização por ações de ex-polícia que matou George Floyd

Minneapolis aceitou pagar 9 milhões de dólares para terminar os processos movidos por duas pessoas que acusaram o ex-polícia Derek Chauvin de pressionar o joelho contra os seus pescoços, anos antes de fazer o mesmo e matar George Floyd.

John Pope Jr. irá receber 7,5 milhões de dólares e Zoya Code receberá 1,375 milhões de dólares, em acordos que foram anunciados durante uma reunião da autarquia de Minneapolis, no estado norte-americano do Minnesota.

Ambos os processos resultaram em detenções em 2017, três anos antes de Chauvin matar o afro-americano Floyd durante uma detenção captada em vídeo e que gerou protestos em todo o mundo.

As ações judiciais defendiam que, caso a cidade tivesse agido mais cedo para disciplinar Chauvin, "a história poderia ter sido impedida de se repetir com George Floyd".

Bob Bennett, o advogado de Pope e Code, observou em comunicado que outros polícias falharam em intervir ou denunciar Chauvin, e os líderes da polícia permitiram que Chauvin "treinasse e doutrinasse dezenas de jovens" na polícia de Minneapolis.

Elliott Payne, membro do conselho autárquico, referiu que o que aconteceu com Code e Pope foram lembranças do que aconteceu com Floyd.

"E, na verdade, não é um problema de Derek Chauvin. É um problema institucional", sublinhou Payne, esperando que os acordos "tragam algum encerramento desta fase e que seja um lembrete do trabalho que há pela frente".

Code, que tem um histórico de sem-abrigo e problemas de saúde mental, foi detida em junho de 2017 depois de alegadamente tentar estrangular a mãe. Pope tinha 14 anos em setembro de 2017 quando, de acordo com o seu processo, Chauvin o sujeitou a força excessiva enquanto respondia a uma denúncia de agressão doméstica.

Ambos os processos nomearam Chauvin e vários outros agentes, alegando má conduta policial, força excessiva e racismo. Pope e Code são negros, enquanto Chauvin é branco.

Também argumentaram que a cidade sabia que Chauvin tinha um histórico de má conduta, mas não o impediu, sendo que as acusações criminais em ambos os casos acabaram por ser retiradas. De acordo com as câmaras corporais, Chauvin utilizou as mesmas técnicas em Pope e Code que utilizou em Floyd.

Chauvin foi condenado a 22 anos e meio de prisão por uma acusação de homicídio em 2021 por matar Floyd, depois de pressionar o joelho no pescoço deste durante nove minutos e meio enquanto Floyd alegava que não conseguia respirar. A cidade também pagou 27 milhões de dólares à família de Floyd.