Trump acusado formalmente no caso do silenciamento da atriz pornográfica Stormy Daniels

Um júri de Nova Iorque decidiu esta quinta-feira acusar formalmente o ex-Presidente dos EUA, Donald Trump, do pagamento de subornos no valor de 130 mil dólares para silenciar a atriz pornográfica Stormy Daniels, com quem terá tido um caso, antes das eleições presidenciais de 2016, que venceu.

A notícia, avançada pelo “New York Times” e entretanto confirmada por vários meios norte-americanos, não era esperada esta semana, depois de Trump ter pré-anunciado a sua alegada detenção na semana passada.

“Isto é perseguição política e interferência eleitoral ao mais alto nível da história”, acusa o antigo Presidente, que diz ser “uma pessoa completamente inocente”, numa reação em comunicado. “O nosso Movimento e o nosso Partido – unido e forte – vai primeiro derrotar Alvin Bragg e depois derrotaremos Joe Biden”, garante.

É a primeira vez na história dos Estados Unidos que um atual ou antigo Presidente enfrentará acusações criminais, escreve a CNN. O gabinete do procurador distrital de Manhattan, Alvin Bragg, tem investigado Trump em relação ao seu alegado papel num esquema de pagamento e encobrimento envolvendo Daniels.

Convocado em janeiro, o júri começou a ouvir depoimentos sobre o alegado pagamento dias antes das eleições de 2016. Daniels, cujo nome verdadeiro é Stephanie Clifford, disse ter recebido o dinheiro em troca de silêncio sobre um encontro sexual que teve com Trump em 2006, indica a Reuters.

As imputações específicas ainda não são conhecidas e a acusação será provavelmente anunciada nos próximos dias, refere o “New York Times”. Trump terá de se deslocar a Manhattan para recolha de impressões digitais e outros procedimentos nesse momento. Susan Necheles, advogada que o representa, disse já ter sido informada da acusação.

Em atualização