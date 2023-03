Ao recear ser preso, Trump repetiu a ‘fórmula’ e a América foi atrás dele

Terça-feira, uma reunião a cinco decidia o futuro do ex-Presidente dos Estados Unidos Donald J. Trump. O seu advogado, Joe Tacopina, discutia com representantes da Polícia de Nova Iorque, do distrito sul da procuradoria estadual, dos serviços secretos e do protocolo de segurança do número 100 da Centre Street, em Manhattan (morada do tribunal onde se esperava que o magnata se entregasse), os detalhes logísticos do último episódio de um folhetim que envolve Trump e uma estrela de filmes pornográficos.

Urgia assegurar que os serviços secretos controlassem a viagem de Trump da mansão em Mar-a-Lago, Florida, até à baixa nova-iorquina, tendo em conta que o alvo da Justiça é um ex-chefe de Estado, o primeiro a ser formalmente acusado de um crime. Outro terá sido preso, recordou o historiador Michael Beschloss, quarta-feira, na rádio pública NPR: em 1872, Ulysses S. Grant foi apanhado em excesso de velocidade na capital, Washington. Saiu em liberdade após pagar uma multa de 20 dólares e entregar o seu cavalo esbaforido.