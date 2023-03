Magnata chinês aliado de Trump detido por fraude de mil milhões de dólares

O magnata chinês, Guo Wengui, foi alvo de 12 acusações relacionadas com uma alegada fraude avaliada em mil milhões de dólares. O aliado do antigo estrategista e conselheiro de Trump, Steve Bannon, foi detido esta quarta-feira na sua casa em Nova Iorque.

As acusações anunciadas pelo procurador dos EUA para o distrito sul de Nova Iorque incluem, de acordo com o “The Guardian”, fraude bancária, fraude com títulos e branqueamento de capitais. O procurador, Damian Williams, disse que Guo "liderou uma complexa conspiração para defraudar milhares de seguidores online em mais de mil milhões de dólares."

"[Guo] é acusado de encher os bolsos com o dinheiro que roubou”, tendo usado esse dinheiro para comprar uma mansão, um carro desportivo e um iate de luxo para si e para os seus familiares.

O magnata foi detido nesta quarta-feira de manhã e, após o meio-dia, um incêndio terá deflagrado na sua casa, segundo o departamento de bombeiros local. De acordo com a ABC News, no momento da ocorrência existiam agentes do FBI dentro da habitação. Decorre agora uma investigação para apurar se o incêndio estava relacionado com a detenção.

Guo Wengui tem 54 anos e é um magnata chinês autoexilado com ligações estreitas a republicanos que são apoiantes de Trump, entre os quais Steve Bannon.