Trump “cada vez mais louco”: como um processo contra a Fox News mostra a diferença entre o que se passava à frente e atrás das câmaras

O processo de difamação da Dominion Voting Systems – empresa que produz máquinas de votação eletrónica – contra a Fox News abriu caminho para a descoberta do funcionamento interno da estação televisiva nos dias que se seguiram às eleições presidenciais de 2020, nos Estados Unidos – e pode concluir-se que o ambiente não era, no mínimo, agradável. A empresa considera que a Fox News transmitiu falsas alegações de que os seus dispositivos ajudaram Joe Biden e o Partido Democrata a “roubar” as eleições a Donald Trump. Para defender o caso, chamou dezenas de jornalistas e executivos do canal para testemunhar, além do recurso a milhares de mensagens e e-mails, agora divulgados pela BBC. É assim que se revela a “luta” nos bastidores perante a tentativa de Donald Trump de inverter os resultados eleitorais. Em programas de opinião noturnos apresentados por figuras como Tucker Carlson, Sean Hannity ou Laura Ingraham, a cobertura ao antigo Presidente dos Estados Unidos foi amplamente positiva.

Mas, após a derrota em 2020, tudo começou a mudar. Num e-mail, o presidente da Fox Corporation, Rupert Murdoch, escreveu que Trump e o seu advogado, Rudy Giuliani, estavam a ficar “cada vez mais loucos”. Já Carlson admitiu odiar Trump “apaixonadamente”, além de classificar a presidência como desastrosa e destacar que todas as suas empresas fracassaram. Enquanto os apresentadores da Fox News davam a Trump e aos respetivos apoiantes uma plataforma para questionar a legitimidade dos resultados das eleições, nos bastidores muitos negavam a validade das alegações e lamentavam a forma como a estação cobria o tema. O próprio Murdoch disse ao editor do “New York Post”, Col Allan, que metade daquilo que Trump dizia era prejudicial e não era verdade. “Parece-me uma loucura”, escreveu Carlson numa mensagem para os restantes apresentadores do período noturno, a propósito da alegação de que as máquinas de votação da Dominion “roubaram” a eleição.