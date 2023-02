Secretária do Tesouro dos EUA recusa falar em recessão perante a baixa taxa de desemprego no país

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos da América (EUA), Janet Yellen, disse, esta segunda-feira, que vê formas para evitar uma recessão no país, com a inflação a cair significativamente e a economia a permanecer forte, graças ao baixo desemprego.

Numa entrevista ao programa “Good Morning America”, da ABC, a responsável disse que não há recessão quando há “500 mil empregos [por preencher] e a menor taxa de desemprego em mais de 50 anos”.

Os últimos dados disponíveis do departamento do Trabalho norte-americano, divulgados na sexta-feira passada, indicavam que o emprego cresceu em janeiro, com 517 mil empregos disponíveis fora do setor agrícola e a taxa de desemprego caiu para 3,4%, o menor valor em 53 anos.

“O que vejo é um caminho em que a inflação está a cair significativamente e a economia continua forte”, continuou.

Ainda assim, Yellen admitiu que a inflação continua muito alta, mas pode cair significativamente devido às medidas adotadas pelo governo de Joe Biden, incluindo medidas para reduzir o custo da gasolina e medicamentos prescritos.

Os números positivos do emprego acontecem numa altura ‘negra’ para algumas empresas, especialmente do setor da tecnologia, que têm vindo a despedir em massa, especialmente nos EUA. Estes números reduziram, inclusive, as expectativas do mercado de que a Reserva Federal fosse abrandar a subida dos juros, pois, como referiu Yellen, reduzir a inflação é a prioridade e a economia está se a mostrar “resiliente”.