“Eu não fiz nada”: o vídeo da morte brutal de Tyler Nichols vai travar a violência da polícia nos Estados Unidos?

No vídeo agora divulgado do espancamento de Tyre Nichols as primeiras palavras que se ouvem por ele dirigidas aos polícias são “eu não fiz nada”. Ao ser brutalmente obrigado a deitar-se no chão grita “estou só a tentar ir para casa”.

A violência da resposta dos polícias a Nichols é sempre brutal, porém as imagens mudam as opiniões. As imagens divulgadas na sexta-feira são horrendas, “É tão mau quanto a descrição”, declarou o ex-comissário de Filadélfia, Charles Ramsey, à CNN na sexta-feira à noite pouco antes de os vídeos serem tornados públicos.

As imagens dos agentes a pontapearem Nichols com as botas e a cobri-lo de bastonadas enquanto se regozijaram foram tornadas públicas um dia após os agentes da polícia de Memphis terem sido acusados de assassínio de segundo grau e, reporta a Associated Press (AP), as imagens de mais um homem negro a ser violentamente morto pela polícia renovou sentimentos e questões difíceis de ultrapassar num sociedade que repetidamente produz encontros fatais como este apesar dos apelos para a mudança.

A decisão de libertar o vídeo foi significativa em si, escreve o jornal “The Guardian”, já que em casos anteriores de brutalidade policial, os procuradores e os departamentos policiais tenderam a proteger os acusados e a impedir a divulgação das provas. Neste caso, a cidade de Memphis divulgou o vídeo 20 dias após o incidente, despediu os cinco agentes e eles já foram acusados de assassínio em segundo grau.

O Presidente norte-americano, Joe Biden, condenou rapidamente os acontecimentos reportados no vídeo ao mesmo tempo que apelava a protestos pacíficos logo na sexta-feira à noite a partir da Casa Branca. Biden mostrou-se “muito preocupado” perante a perspetiva de violência e apelou à calma.

“Como tantos, fiquei revoltado e profundamente afetado pelo vídeo horrendo da violência que provocou a morte de Tyre Nichols”, declarou o Presidente. “É outra chamada de atenção dolorosa para o profundo medo e trauma e dor e para a exaustão que os americanos negros e mestiços experimentam todos os dias”.

O Presidente disse ter falado antes com a mãe de Tyler Nichols dizendo-lhe que “levaria o caso” ao Congresso de modo a fazer aprovar a lei de Justiça George Floyd para que “isto fique sob controlo”, reporta a AP. Esta legislação, que não chegou a ser aprovada, prevê o combate ao uso de força excessiva por parte da polícia bem como fortalecer os esforços federais de controlo destas situações.

Reações por todo o país sob apelos à calma

As reações não se fizeram esperar. Tyre Nichols, 29 anos, era funcionário da empresa de expedição FedEx. Enquanto a mãe e o padrasto de Tyler Nichols elogiavam publicamente o filho perdido para a violência e o desperdício repetido de vidas humanas, e apelavam ao pacifismo nas reações, a equipa jurídica da família Nichols comparou o ataque à agressão policial contra o motorista Rodney King ocorrida em 1991 em Los Angeles, na Califórnia.

Os manifestantes juntaram-se em muitas cidades, incluindo Memphis. A AP descrevia o bloqueio por dezenas de manifestantes da ponte interestadual 55 sobre o rio Mississippi em direção ao Arkansas, bem como dezenas de manifestantes reunidos no Parque Lafayette em Washington, na rua em frente à Casa Branca e perto da praça Black Lives Matter.

Outras cidades dos Estados Unidos organizaram manifestações que, até este sábado não iam além de grupos espalhados e não violentos segundo os media. Algumas estradas foram bloqueadas enquanto os manifestantes entoavam cânticos e marchavam em Nova Iorque, Los Angeles e Portland.

Registos do tribunal mostram que os cinco ex-agentes - Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Desmond Mills Jr., Emmit Martin III e Justin Smith - se encontram sob custódia e sobre eles pende acusação de assassínio em segundo grau, assalto agravado, rapto agravado, opressão e má conduta.

Numa entrevista ao Expresso em Lisboa, o secretário do Smithsonian Institut de Washington, contou que quando George Floyd foi assassinado pela polícia (25 de maio de 2020) ele foi chamado a falar várias vezes ao media e aos congressistas. Lonnie G. Bunch III classificava estes casos como “não sendo episódios isolados, mas parte de um processo longo”. Fazendo questão “de falar enquanto negro americano sobre a evolução da nossa sociedade”, Lonnie Bunch disse ainda: “Podemos reagir no momento, mas temos de olhar para a história e refletir sobre o que nos trouxe até aqui e fazendo as alterações profundas necessárias a partir desse conhecimento”. O mesmo se aplica a este caso mais recente.