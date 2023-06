“Não existe bolsonarismo sem Bolsonaro”: julgamento de ex-Presidente pode reconfigurar a direita brasileira

A memória de uma vitória política contra todas as sondagens, em sentido contrário à sabedoria coletiva dos analistas do “sistema”, é uma arma poderosa. Mesmo no passado, é capaz de ensombrar todos os que têm de ocupar o lugar deixado vago pelo “messias”.

Messias é o segundo nome de Jair Bolsonaro, ex-Presidente do Brasil (2019-2023) que está a ser julgado desde quinta-feira por suspeitas de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social. Em causa está uma reunião, em julho de 2022, entre Bolsonaro e embaixadores e diplomatas estrangeiros no Palácio da Alvorada. O então Presidente, a caminho de tentar a reeleição, alongou-se a falar da insegurança (nunca provada) das urnas de voto eletrónicas. O encontro foi transmitido pela TV Brasil, uma cadeia pública.