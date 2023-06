Julgamento pode ditar a inelegibilidade de Bolsonaro: direita vai desradicalizar-se, o que é a “minuta golpista”? Oito perguntas e respostas

CARLA CARNIEL/Reuters

Até o próprio já admitiu que a inelegibilidade é um veredito provável. O ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro vai enfrentar o Supremo Tribunal Federal por suspeitas de abuso do poder político e uso indevido dos meios de Comunicação Social. O vazio que vai deixar, caso venha a ser condenado, pode ser preenchido por outra pessoa igualmente controversa, mas também se abre espaço, dizem os analistas que falaram com o Expresso, para a desradicalização da direita