Portugal tenta fazer a ponte entre Brasil e a Europa (mas não está fácil)

Nas últimas semanas, “não há reunião europeia” onde o Governo português tenha ido “em que não esteja em cima da mesa” o Brasil e a negociação do acordo do Mercosul. O caso é bicudo e ocupa a Comissão Europeia há anos: as negociações ficaram completamente paradas durante a presidência de Bolsonaro, com os temas ambientais e a Amazónia a bloquear qualquer conversa. E houve a “expectativa de que a eleição” de Lula da Silva conseguisse desbloquear um impasse.

A expectativa, contudo, tem dado lugar ao pessimismo. As negociações “estão num momento difícil”, ouve o Expresso nos meios diplomáticos portugueses, confirmando que na última semana vários governos europeus mostraram redobrado ceticismo face à visita de Lula da Silva à China — não apenas pelas polémicas declarações sobre a guerra na Ucrânia, mas também pela perceção de uma aposta do Governo brasileiro numa relação económica preferencial com Xi Jinping — que Ursula von der Leyen tem classificado como rival.