Lula chega a Portugal com problemas em casa e polémica no mundo

O Presidente do Brasil aterra em Lisboa com uma baixa no seu Governo, depois de ter demitido, quarta-feira, o general Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, por participação nos ataques de 8 de janeiro contra as instituições democráticas, em Brasília, comprovada pela análise das imagens das câmaras de segurança.

Com esta demissão, Lula da Silva confronta-se com um problema de grave quebra de confiança na cadeia de comando, que internamente remete para segundo plano a onda de choque que as suas declarações sobre a guerra da Ucrânia geraram no mundo ocidental. Até porque a aproximação entre Brasil e Rússia não começou com Lula nos seus primeiros mandatos presidenciais.