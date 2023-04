Brasil: Presidente Lula não teve descanso nos primeiros 100 dias de Governo

Uma semana depois da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores, PT, esquerda) como Presidente da República, centenas de apoiantes do seu antecessor, Jair Bolsonaro, acampados em frente a quartéis do Exército brasileiro, invadiram e vandalizaram as sedes do poder executivo, do Congresso e do Supremo Tribunal Federal, em Brasília. Parecia o fim de um Governo que estava apenas a começar.

“O 8 de janeiro acabou expressando uma última tentativa da extrema-direita de botar fim ao jogo democrático”, afirma ao Expresso o cientista político Leonardo Avritzer, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), autor de “O Pêndulo da Democracia”, um estudo dos reveses democráticos brasileiros.