Exposição em Nova Iorque mostra a luta indígena pelos olhos de Claudia Andujar, a fotógrafa que se apaixonou pelos yanomami

Claudia Andujar nasceu na Suíça, em 1931. Viveu com a família paterna, de origem judaica, na fronteira entre a Roménia e a Hungria até que em 1944 fugiu com a mãe para a Suíça. Depois emigrou para os Estados Unidos, onde foi morar com um tio.

