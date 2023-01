Violência radical isola e assusta Bolsonaro. Filhos do ex-Presidente procuram cidadania italiana. E o próprio?

Os atos de violência praticados por grupos bolsonaristas radicais no domingo, em Brasília, ampliaram o isolamento político do ex-Presidente Jair Bolsonaro, do Partido Liberal (PL). Predomina a avaliação de que o “quebra-quebra” tornou mais difícil, senão impossível, uma rutura democrática no Brasil por falta apoio político, empresarial e social.

Acantonado por entre investigações policiais e silenciosas pressões diplomáticas, o antigo governante de extrema-direita procura alternativa para viver no estrangeiro, porque teme ser alvo de mandados de prisão ao voltar ao Brasil.