Sai Qin Gang, regressa Wang Yi e mantêm-se as dúvidas sobre o desaparecimento do ministro chinês

Qin Gang foi removido do cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros chinês na terça-feira e horas depois, a sua fotografia, currículo e as atividades em que participara já não constavam na página eletrónica do ministério. Uma pesquisa pelo seu nome revelava a mensagem: “desculpe, Qing Gang não foi encontrado”. A mesma frase podia ser usada para descrever o mês anterior ao seu afastamento, em que a ausência do ex-ministro de encontros diplomáticos de topo e da esfera pública gerou especulação.

Os meios estatais locais noticiaram esta semana que o cargo de ministro dos Negócios Estrangeiros passa a ser assumido pelo diplomata Wang Yi, mas Qin Gang continua desaparecido e não são conhecidos os motivos que levaram à sua saída. A decisão foi tomada numa reunião urgente da Comissão Permanente do Congresso Nacional do Povo, na terça-feira. O seu nome continua a aparecer enquanto conselheiro de Estado na respetiva página eletrónica, não tendo sido anunciado o seu afastamento deste outro cargo.