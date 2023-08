Hun Manet: o filho escolhido para substituir o pai como primeiro-ministro ao fim de 38 anos

Hun Sen tornou-se primeiro-ministro do Camboja em janeiro de 1985. Passadas quase quatro décadas, vai passar o testemunho ao seu filho mais velho: Hun Manet torna-se o novo líder do governo a 22 de agosto.

A decisão foi anunciada por Hun Sen através da televisão, num discurso em que descreve a sua saída do cargo como um “grande sacrifício”. Numa tradução não oficial que consta na página do gabinete do conselho de ministros, o (ainda) líder de governo diz que se vai manter politicamente ativo: continuará como presidente do partido, membro da Assembleia Nacional e indicou que será nomeado pelo rei para ser presidente do Conselho Real ao Trono.

“Mesmo que Hun Manet não fosse meu filho, apoiava-o para primeiro-ministro”, disse, acrescentando que Manet “tem a capacidade” para o cargo. A família real parece concordar com esta visão. O rei Norodom Sihamoni nomeou oficialmente Hun Manet como primeiro-ministro esta segunda-feira. Segundo a Lusa, Hun Manet e o Governo enfrentam agora a formalidade de obter um voto de confiança no parlamento.