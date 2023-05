Crise política no Paquistão: detenção do ex-primeiro-ministro Imran Khan origina protestos violentos por todo o país

O ex-primeiro-ministro do Paquistão Imran Khan foi detido esta terça-feira num tribunal em Islamabad, disseram membros do partido do antigo chefe de Governo paquistanês, que enfrenta várias acusações de corrupção. Khan alegou que os casos judiciais a que responde, incluindo o que levou à sua detenção, são uma conspiração do atual Governo para o desacreditar.

Fawad Chaudhry, um alto responsável do partido Paquistão Tehreek-e-Insaf (PTI), disse que Khan foi detido nas instalações do tribunal por agentes do órgão anticorrupção do país. As autoridades de Islamabad, a capital, notarem que o caso em questão envolvia a transferência de terrenos para a Universidade Al-Qadir, perto de Islamabad, num esquema que terá envolvido a cedência de favores a Malik Riaz Hussain, um conhecido empresário do sector imobiliário.

Khan, de 72 anos, foi afastado do cargo de primeiro-ministro através de uma moção de censura apresentada no Parlamento paquistanês em abril de 2022. Na altura, alegou que o seu afastamento foi ilegal e provocado por uma conspiração ocidental e pelo envolvimento do poderoso exército do Paquistão, há muito suspeito de manipular a política do país para seu benefício.

Desde então, Khan tem protagonizado uma campanha feroz contra o Governo do seu sucessor, o primeiro-ministro Shahbaz Sharif, exigindo eleições antecipadas no país e colhendo o apoio de milhares de cidadãos descontentes com a influência excessiva dos militares e muito desgastados após sucessivas crises económicas. Numa materialização clara das tensões políticas inerentes a este conflito, Khan e quatro outras pessoas ficaram feridas em novembro do ano passado após um atirador ter atingido o veículo em que seguiam no leste do Paquistão durante um evento de campanha contra o Governo.