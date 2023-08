Argentinos vão às urnas no domingo: primárias são barómetro para eleições gerais e espera-se que tenham impacto imediato na economia

MARIANA NEDELCU/REUTERS

Em teoria, no próximo domingo, os argentinos decidem quais dos pré-candidatos querem que sejam candidatos às eleições gerais de 22 de outubro. As chamadas “PASO” (Primárias Abertas Simultâneas e Obrigatórias) têm caráter decisivo como acontece numa primeira volta e revelam quem estará em melhores condições de vencer daqui a pouco mais de dois meses. Por esse motivo, haverá um efeito imediato nos mercados financeiros que apostam todas as fichas na oposição. A morte de uma criança esta semana pode ter impacto no resultado eleitoral, acredita o Governo